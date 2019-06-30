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Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 13:35 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de hızını alamayan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı.

Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 3 yaralı

Kırıkkale’de hızını alamayan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde D-765 Karayolu Arpalıkçukuru mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğurcan Uzundülger’in kullandığı 71 ET 088 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Faik Öztürk idaresindeki 68 AAH 215 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Uzundülger ile Yakup Can D. Ve Ömer Can Ö. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 3 yaralı

Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 3 yaralı

Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 3 yaralı

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