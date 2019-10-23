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Otomobil koltuğundan 3 bin 550 paket kaçak sigara çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 10:04 | Son Güncelleme

ADANA'da polis, şüphe üzerine durdurduğu otomobilin arka koltuğunun içine gizlenen 3 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Otomobil koltuğundan 3 bin 550 paket kaçak sigara çıktı

ADANA, (DHA)- ADANA'da polis, şüphe üzerine durdurduğu otomobilin arka koltuğunun içine gizlenen 3 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada, arka koltuğun içine gizlenen 3 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü M.K. gözaltına alındı.
Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil koltuğundan 3 bin 550 paket kaçak sigara çıktı

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