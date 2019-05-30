Otomobil köprü ayağına çarptı, sürücü yaralandı

Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde köprünün beton ayağına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Tatlıkuyu mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Paşa Göç idaresindeki 34 BOH 154 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün beton ayağına çarptı. Sürücü Göç hasar gören araçta sıkıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi Paşa Göç'ü araçtan çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Paşa Göç tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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