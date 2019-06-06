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Otomobil menfeze devrildi: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 18:24 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin menfeze devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Elbistan-Malatya karayolunun Çiçek Mahallesi kesiminde meydana geldi.

Otomobil menfeze devrildi: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin menfeze devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Elbistan-Malatya karayolunun Çiçek Mahallesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram ziyaretinden ilçe merkezine dönen Rıdvan Tuğcu’nun kullandığı 46 EZ 742 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak menfeze devrildi. Ters dönen otomobildeki sürücü Tuğcu ile Songül ve Fadime Tuğcu ve Nazife Aydın yaralandı. Yaralılar, ilk müdahaleleri 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Otomobil menfeze devrildi: 4 yaralı

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