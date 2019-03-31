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Otomobil, önce çöp konteynerine, ardından elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 09:48 | Son Güncelleme

BURSA'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, önce çöp konteynerine, ardından da elektrik direğine çarptı.

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, önce çöp konteynerine, ardından da elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Ankara Caddesi Duaçınarı metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen Zafer Camuka yönetimindeki 16 LSC 78 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Otomobil, önce yol kenarındaki çöp konteynerine, ardından da elektrik direğine çarptı. Bahçe çitlerine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Camuka ile yanında bulunan Murat Güler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Zafer Camuka, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Camuka ve Güler’in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Trafikte kaza yapan otomobilin arkasında ilerleyen Murat Kaya, "Önümdeki otomobil zik-zak yaparak ilerlemeye başladı. Sol şeritte direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun en sağındaki çitlerin üzerine çıktı. Baya bir hızlıydı. Ben kazayı görünce hemen yanına geldim, sürücü otomobilin için sıkışmıştı” dedi.

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