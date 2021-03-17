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  4. Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 2 yaralı

Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 2 yaralı

17.03.2021 13:21 | Son Güncelleme:
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Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 2 yaralı

Antalya’nın Aksu ilçesinde otomobil, park halindeki kamyonete çarptı.

Antalya’nın Aksu ilçesinde otomobil, park halindeki kamyonete çarptı. Kazada, araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam 22.00 sıralarında Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi Serik yolunda meydana geldi. Mustafa Altın’ın kullandığı 07 YE 675 plakalı otomobil, Osman Kurt yönetimindeki 54 B 3866 plakalı park halindeki kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye trafik polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Mustafa Altın ve yolcu Enver Elebat olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Osman Kurt ise kazayı yara almadan atlattı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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