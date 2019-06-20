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Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 13:46 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Sivas- Ankara yolunun 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Yıldızeli ilçesinden Sivas yönüne giden Serhat Öniz'in (34) kullandığı 06 BCF 227 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Öniz ile araçtaki Gülten Öniz (2), Hasan Aktan (10), Sevilay Arslan (42), Yavuz Selim Öniz (5) ve Suudiye Arslanbulut yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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