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Otomobil şarampole devrildi: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 22:29 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde şarampole devrilen otomobilde aynı aileden aralarında çocukların da olduğu 2'si ağır 8 kişi yaralandı

Adana’nın Kozan ilçesinde şarampole devrilen otomobilde aynı aileden çocukların da bulunduğu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Ayşe Doğan'ın (36) kullandığı 01 DD 366 plakalı otomobil, Bucak Mahallesi Karaveliler mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada Ayşe Doğan ile otomobilde bulunan Gülcan (9), Hafife Nur (14), İlknur (16), Züleyha (38), İkranur (7), Cansu (17) ve Hasan Hüseyin Doğan (16) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri ve vatandaşların araçlarıyla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan sürücü Ayşe ve Züleyha Doğan Adana’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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