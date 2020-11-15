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Otomobil takla attı: 1 ölü

15.11.2020 14:30 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’ın Samsat ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Samsat’ın Doğanca köyü yakınlarında Emre Tümer (23) idaresindeki 02 CD 268 plakalı Renault marka otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Samsat’ın Doğanca köyü yakınlarında Emre Tümer (23) idaresindeki 02 CD 268 plakalı Renault marka otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Samsat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Emre Tümer yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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