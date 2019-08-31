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Otomobil takla attı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 15:35 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 4 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Denizli- Afyonkarahisar yolunda meydana geldi. Bozkurt yönünden Çardak yönüne giden Süleyman Mutlu yönetimindeki 40 EF 264 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, otomobilde sıkışan sürücü Mutlu'yu kurtardı. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobil takla attı: 4 yaralıOtomobil takla attı: 4 yaralı

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