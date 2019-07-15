Otomobil takla attı: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa kesiminde bir otomobilin takla atması sonucu 2 'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden Ümit K. idaresindeki 01 Y 9187 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeniçağa Gişeleri mevkisinde yoldan çıkarak refüje çarptıktan sonra takla attı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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