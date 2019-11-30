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Otomobil takla attı, sürücü camdan fırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 10:04 | Son Güncelleme

Bayburt’ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilin camından fırlayan sürücü yaralandı.Kaza, saat 14.00 sıralarında Bayburt merkeze bağlı Sancaktepe köyü yakınlarında meydana geldi.

Otomobil takla attı, sürücü camdan fırladı

Bayburt’ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilin camından fırlayan sürücü yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Bayburt merkeze bağlı Sancaktepe köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayburt’ta etkili olan yağış ile birlikte kayganlaşan yolda A.C. idaresindeki 26 VP 042 plakalı otomobil aniden direksiyon hâkimiyetini kaybederek takla attı. Taklanın etkisi ile aracın ön camından fırlayan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Bayburt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil takla attı, sürücü camdan fırladı

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