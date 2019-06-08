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Otomobil, tarlaya devrildi: 3 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 12:38 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıp, tarlaya devrildi.

Otomobil, tarlaya devrildi: 3 ölü, 4 yaralı

Ahmet AKSU/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıp, tarlaya devrildi. Kazada aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Elbistan- Malatya yolundaki Demircilik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ergün Yılmankaya (29) yönetimindeki 01 DCY 85 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada, sürücü Ergün Yılmankaya ile otomobilde bulunan Mehmet Ali (70) ve Ayşe Fatma Yılmankaya (69) yaşamını yitirirken, Nurcan (26), Sümeyye (3), Mehmet Ali (9) ve Murat Yılmankaya (44) ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. 3 kişinin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil, tarlaya devrildi: 3 ölü, 4 yaralıOtomobil, tarlaya devrildi: 3 ölü, 4 yaralıOtomobil, tarlaya devrildi: 3 ölü, 4 yaralıOtomobil, tarlaya devrildi: 3 ölü, 4 yaralı

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