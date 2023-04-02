Otomobil, TIR'a arkadan çarptı! Yaralılar var...

Kaza, saat 23.00 sıralarında Konya- Ankara karayolu Dinek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hamdi E. yönetimindeki otomobil, Halil E.'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hamdi E. ile otomobildeki İbrahim B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü Halil E. ise ifadesi alınmak üzere Kulu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)

