HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Otomobil, TIR'a arkadan çarptı! Yaralılar var...

Otomobil, TIR'a arkadan çarptı! Yaralılar var...

02.04.2023 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana geldi. Bir otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada iki kişi yaralandı. 

Otomobil, TIR'a arkadan çarptı! Yaralılar var...

Kaza, saat 23.00 sıralarında Konya- Ankara karayolu Dinek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hamdi E. yönetimindeki otomobil, Halil E.'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hamdi E. ile otomobildeki İbrahim B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü Halil E. ise ifadesi alınmak üzere Kulu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 yaşındaki kız ve annesi 4. kattan atlayarak intihar etti13 yaşındaki kız ve annesi 4. kattan atlayarak intihar etti
4 milyon liralık altın bulunan çanta çalındı! Kamera kayıtlarında...4 milyon liralık altın bulunan çanta çalındı! Kamera kayıtlarında...
İlyas Salman o partiden milletvekili adayı oldu!İlyas Salman o partiden milletvekili adayı oldu!
Anahtar Kelimeler:
Konya kaza

En Çok Okunan Haberler

700 bin kişinin maaşına zamda ikinci perde!

700 bin kişinin maaşına zamda ikinci perde!

4 milyon liralık altın bulunan çanta çalındı! Kamera kayıtlarında...

4 milyon liralık altın bulunan çanta çalındı! Kamera kayıtlarında...

AK Parti'den dikkat çeken açıklama: Birinci sıra kulağa daha hoş geliyor

AK Parti'den dikkat çeken açıklama: Birinci sıra kulağa daha hoş geliyor

Süper Bilgisayar, Türkiye'de şampiyon olacak takımı belirledi! Yalnızca 3 puan farkla...

Süper Bilgisayar, Türkiye'de şampiyon olacak takımı belirledi! Yalnızca 3 puan farkla...

Mucizenin adı bor... Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak! Dakikalar içinde kayaya dönüştürüyor

Mucizenin adı bor... Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak! Dakikalar içinde kayaya dönüştürüyor

Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! 'Samimi Müslümanlara sığınıyorum'

Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! 'Samimi Müslümanlara sığınıyorum'

İlginizi Çekebilir

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.