Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 3 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Bulgaristan uyruklu aynı aileden 3 kişi, yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara yönüne ulaşım tek şeritten sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Bulgaristan uyruklu Beatris Мatej yönetimindeki 1-HFJ-198 plakalı otomobil, Kudret Tuna yönetimindeki 41 KE 940 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, otomobil yol kenarına savrulurken, sürücü Matej, eşi Milen Matej ve kızı Elis Matej araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince 3 yaralı otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Ankara yönüne ulaşım tek şeritten sağlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

