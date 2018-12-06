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Otomobilde videosunu izlerken yakalanmışlardı! Cezaları belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2018 10:00 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in otomobilde videosunu izleyip topladıkları himmet paralarıyla suçüstü yakalanan doktor ve akademisyenlerin cezası belli oldu.

Otomobilde videosunu izlerken yakalanmışlardı! Cezaları belli oldu

2018 yılı Şubat ayında polisin takip ettiği örgütün akademisyenlerden sorumlu imamı ‘İsa’ ve ‘İsmail’ kod adlı İlyas B. ile birlikte doktorlar otomobilde örgütün ele başı Fetullah Gülen videosu izlerken ve topladıkları himmet paralarını sayarken polis operasyonuyla yakalandı.

Adıyaman 2. Ağır ceza Mahkemesinde yargılanmaları süren İlyas B. ile Yrd. Doç. Dr. Hacı P., Yrd. Doç. Dr. Recai K., Hastane Başhekim Yrd. Dr. Suat Ç., Dr. Ahmet T. ile ilgili mahkeme heyeti kararını verdi.

Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan akademisyenlerden sorumlu imam İlyas B.’ye 12 yıl 9 ay, Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Suat Ç.’ye 6 yıl 3 ay, Yrd. Doç. Dr. Hacı P.’ye 6 yıl 3 ay, tutuksuz yargılanan Dr. Ahmet T.’ye 6 yıl 3 ay, Yrd. Doç. Dr. Recai K.’ya ise 4 yıl 2 ay ceza verdi.

Otomobilde videosunu izlerken yakalanmışlardı! Cezaları belli oldu MYNET

Sanıklardan Dr. Suat Ç. ve Dr. Hacı P.’nin tutukluluk halleri ve mahkemedeki iyi halleri göz önüne alınarak tahliyelerine karar verildi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
FETÖ otomobil doktor Akademisyen

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
inanılır gibi değil okumuş insanların bunu yapması feto bir papaz papazlara benziyor bizim din adamlarına birde ona bakın anlarsınız farkı
@poyrazbey_2018 kardeşim bunlar okumuş insanlar değil birilerin aklıyla hareket eden cahil insanlar.
yıllarca bu fethullah güleni ne anladım nede sevdim.ama adamlar kardeşim yıllarca nasıl insan yetiştirmiş.akademisyen doktor asker falan.şaşılası bir durum.keşke devletimizde insan yetiştirebilse
Mevzu fetöşe bagımlılık degıl bunların alayı para pesınde batan haınlerı Allah belanızı versın
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