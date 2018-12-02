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Otomobilde vurulup ölen Dilek Bozal'ın sevgilisine müebbet istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2018 11:50 | Son Güncelleme

Bursa’da dolaşmaya çıktıkları otomobilde silah pazarlığı yaparken tabancanın ateş alması sonucu Dilek Bozal'ın (26) ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanığın davası, karara kaldı.

Otomobilde vurulup ölen Dilek Bozal'ın sevgilisine müebbet istemi

Geçen yıl 13 Haziran gecesi merkez Yıldırım ilçesinde Dilek Bozal, Muhammet E., Yasin K. ve Resul E., kiraladıkları otomobille gece dolaşmaya çıktı. Yüksek İhtisas Hastanesi'nin bahçesine gelen grubun yanına Oğuz T. de geldi. 4 erkek, iddiaya göre, bir ara tabanca satışı için pazarlık yapmaya başladı. Resul E., tabancayı çıkarıp Muhammet E.'ye verdi. Bu sırada tabanca ateş aldı ve Muhammet E.’nin yanında oturan Dilek Bozal bacağından yaralanarak bayıldı.

Genç kadının yaralandığını fark etmeyip, silah sesinden korkup bayıldığını düşündüklerini öne süren Muhammet E., Yasin K. ve Resul E., Dilek Bozal'ı otomobille 1 saat dolaştırıp ayılmasını bekledi. Bir kokoreççiden soğan alan 3 kişi, Dilek Bozal’a koklattı. Ancak Bozal ayılmadı. Bunun üzerine paniğe kapılan Muhammet E. ile Yasin K., yaralı kadını bir özel hastanenin acil servisine götürdü.

AŞIRI KAN KAYBINDAN ÖLDÜ

Acil serviste yapılan muayenede Dilek Bozal’ın aşırı kan kaybından yaşamını yitirdiği belirlendi. Bozal’ın öldüğünü öğrenen Muhammet E., Yasin K., aynı otomobille kaçtı. Muhammet E. ve Yasin K.’nin genç kadını hastaneye getirdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Kurulan özel ekip, Mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, otomobili ve şüphelileri tespit etti. Dilek Bozal'ı öldürdüğü öne sürülen sevgilisi Muhammet E. ile diğer 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammet E. ve Yasin K. tutuklandı, Resul E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘adam öldürmek’ suçlamasıyla yargılanan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Dava sürecinde 2 tutuklu sanık da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

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SAVCI, MÜTALAA VERDİ

Davanın son duruşmasına Muhammed E., Yasin K., Resul E. ve Oğuz T. ile avukatları katıldı. Mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, Dilek Bozal’ın sevgilisi Muhammet E. hakkında müebbet hapis cezası ve ayrıca ruhsatsız silah taşımak suçundan 2 yıl hapis, Yasin K.’nin ruhsatsız silah taşımak suçundan yeterli delil elde edilemediğinden beraatini, Resul E. ve Oğuz T.’nin ise ruhsatsız silah taşımak suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

‘SUÇLU DEĞİLİM, BERAATİMİ İSTİYORUM'

Savcının mütalaasını kabul etmediğini söyleyen sanık Muhammed E. ise "Yapmadığım bir olaydan dolayı 9 ay boyunca tutuklu kaldım. Silaha dokunmuş değilim. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" dedi. Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğu yönünde savunma yaptı. Mahkeme heyeti, duruşmayı karar verilmek üzere 7 Şubat 2019 tarihine erteledi.

Kaynak: DHA

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