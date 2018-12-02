Otomobilde vurulup ölen Dilek Bozal'ın sevgilisine müebbet istemi

Geçen yıl 13 Haziran gecesi merkez Yıldırım ilçesinde Dilek Bozal, Muhammet E., Yasin K. ve Resul E., kiraladıkları otomobille gece dolaşmaya çıktı. Yüksek İhtisas Hastanesi'nin bahçesine gelen grubun yanına Oğuz T. de geldi. 4 erkek, iddiaya göre, bir ara tabanca satışı için pazarlık yapmaya başladı. Resul E., tabancayı çıkarıp Muhammet E.'ye verdi. Bu sırada tabanca ateş aldı ve Muhammet E.’nin yanında oturan Dilek Bozal bacağından yaralanarak bayıldı.

Genç kadının yaralandığını fark etmeyip, silah sesinden korkup bayıldığını düşündüklerini öne süren Muhammet E., Yasin K. ve Resul E., Dilek Bozal'ı otomobille 1 saat dolaştırıp ayılmasını bekledi. Bir kokoreççiden soğan alan 3 kişi, Dilek Bozal’a koklattı. Ancak Bozal ayılmadı. Bunun üzerine paniğe kapılan Muhammet E. ile Yasin K., yaralı kadını bir özel hastanenin acil servisine götürdü.

AŞIRI KAN KAYBINDAN ÖLDÜ



Acil serviste yapılan muayenede Dilek Bozal’ın aşırı kan kaybından yaşamını yitirdiği belirlendi. Bozal’ın öldüğünü öğrenen Muhammet E., Yasin K., aynı otomobille kaçtı. Muhammet E. ve Yasin K.’nin genç kadını hastaneye getirdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Kurulan özel ekip, Mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, otomobili ve şüphelileri tespit etti. Dilek Bozal'ı öldürdüğü öne sürülen sevgilisi Muhammet E. ile diğer 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammet E. ve Yasin K. tutuklandı, Resul E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.