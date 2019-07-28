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Otomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Bozo' buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 11:03 | Son Güncelleme

VAN'da polisin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulup, Narkotik köpeği 'Bozo' ile arama yapılan otomobilde 3 kilo 425 gram metamfetamin ele geçirildi.

Otomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Bozo' buldu

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da polisin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulup, Narkotik köpeği 'Bozo' ile arama yapılan otomobilde 3 kilo 425 gram metamfetamin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hakkari-Van karayolunda oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada, sağ arka kapı iç döşemeleri ile ön konsolun tabanına gizlenmiş 3 kilo 425 gram metamfetamin ele geçirildi. İsmi açıklanmayan araç sürücüsü gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Otomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Bozo' bulduOtomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Bozo' buldu

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