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Otomobilden pompalı tüfekle ateş açtı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 02:46 | Son Güncelleme

Adana'da, sokak ortasında kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Emre B., Sami B., ve Oktay B., yaralandı. Olaydan sonra kaçan saldırgan polis ekiplerince yakalandı.

Otomobilden pompalı tüfekle ateş açtı: 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda meydana geldi. Akraba Emre B., Sami B., ve Oktay B., iddiaya göre borç- alacak meselesini konuşmak için Hakan A. ile Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'na geldi. 3 akrabanın yol kenarında beklediği sırada otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi, pompalı av tüfeğiyle Emre B., Sami B. ve Oktay B.'ye ateş açtı. 3 akraba saldırı sonrası kanlar içinde yığılırken, saldırgan ise aynı otomobil ile olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi ve Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan olayın şüphelisi, merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda otomobil ile polisten kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Otomobilde yapılan aramada olayda kullanıldığı düşünülen pompalı tüfek de ele geçirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

(DHA)

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