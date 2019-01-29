HABER

Otomobile levyeyle saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 23:46 | Son Güncelleme

Denizli’de bir şahsın park halindeki bir otomobilin camını demir levyeyle kırması anbean güvenlik kameralarına yansıdı.Olay Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahalllesi’nde geçtiğimiz hafta meydana geldi.

Denizli’de bir şahsın park halindeki bir otomobilin camını demir levyeyle kırması anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahalllesi’nde geçtiğimiz hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağın başında görünen bir şahıs yavaş adımlarla park halinde bulunan 8 aracın yanına geldi. Ardından etrafı kolaçan eden şahıs daha sonra montunun içine kol kısmına sakladığı demir levyeyi çıkarak henüz belirlenemeyen nedenle park halindeki beyaz otomobilin arka camına hızlı bir şekilde vurup uzaklaştı. Camı kırılan otomobilin sahibinin ise olayla ilgili şikayetçi olup olmadığı ise bilinmiyor.
Öte yandan, şahsın tanınmamak için kapüşonla kafasını kapatması ve ellerinde eldiven olması ise dikkatlerden kaçmadı.
Olay güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Sobadan sıçrayan kıvılcım yangına yol açtıSobadan sıçrayan kıvılcım yangına yol açtı
Silivri’de fabrika yangınıSilivri’de fabrika yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.