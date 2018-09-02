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Otomobilin arkasında sürüklenen köpeğe belediye sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 21:58 | Son Güncelleme

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin arkasında sürüklendiği için yaralanan ve tedavisi tamamlanarak "Aslan" adı verilen köpek, turizm zabıtası ekipleriyle devriyeye çıkıyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sahibinin otomobilin arkasında sürüklemesi sonucu yaralanan köpeğe, tedavisinin ardından Fethiye Belediyesi zabıta birimi sahip çıktı.

Yaralı halde getirildiği Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nde tedavi edilen köpeğe "Aslan" adı verildi.

Özel üniforma giydirilen ve belediyenin turizm zabıtası biriminde görevlendirilen "Aslan", sıcaktan etkilenmemesi için saat 20.00 ile 24.00 arasında ekiplerle devriyeye çıkıyor. Sahilde zabıtalarla dolaşan Aslan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlardan Şerife Varlışeflek, köpeğe yapılan şiddeti medyada gördüğünü, Aslan'ın kısa sürede iyileşmesine çok sevindiklerini söyledi.

İnsanların hayvanlara işkence etmesinin topluma da zarar verdiğini ifade eden Varlışeflek, "İnsanı, doğayı hayvanları sevmek gerekiyor. Fethiye Belediyesi'ni de ayrıca tebrik ediyorum. İnşallah insanlarımız daha duyarlı olur." dedi.

Köpeğe yapılanı canilik olarak nitelendiren Eda Varlışeflek de hayvanlara eziyet eden kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Hayvanlara işkence yapılmaması gerektiğini dile getiren Mustafa Eren ise "Onlara sahip çıkmalıyız. Belediyenin sahip çıkması güzel. Umarım bir farkındalık yaratılmış olur." diye konuştu.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 26 Temmuz'da Fethiye-Antalya karayolu Bekçiler Mahallesi'nde Ramazan D'nin, köpeğini otomobilin arkasında sürükleme anının görüntüsü sosyal medyada tepki çekmiş, Ramazan D. gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yaralanan köpek ise Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nde tedaviye alınmıştı.

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