Otomobilin çamurluklarına zulalanan uyuşturucu tek tek çıkarıldı

Kocaeli TEM otoyolunda polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin çamurluk kısmına zulalanan 27 kilo 500 gram eroin, zulaları parçalayan polis ekiplerince teker teker çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’de Narkotik ekipleri uyuşturucu sevkiyatı yaptığı şüphesiyle bir aracı takibe aldı. TEM Otoyolu üzerinde düzenlenen operasyonla durdurulan otomobilde polis ekipleri, narkotik köpeği ile arama yaptı. Köpeğin yoğunlaştığı çamurluk kısmını keserek parçalayan polis ekipleri, çamurluğun iç kısmına zula edilen 27 kilo 500 gram eroini teker teker çıkardı. Çamurluktaki zuladan 77 paket halindeki uyuşturucuları çıkaran polis ekipleri, araçta bulunan 1 kişiyi ise gözaltına aldı. Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

