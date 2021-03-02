HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobilin çamurluklarına zulalanan uyuşturucu tek tek çıkarıldı

Otomobilin çamurluklarına zulalanan uyuşturucu tek tek çıkarıldı

02.03.2021 22:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli TEM otoyolunda polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin çamurluk kısmına zulalanan 27 kilo 500 gram eroin, zulaları parçalayan polis ekiplerince teker teker çıkarıldı.Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’de Narkotik ekipleri uyuşturucu sevkiyatı yaptığı şüphesiyle bir aracı takibe aldı.

Kocaeli TEM otoyolunda polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin çamurluk kısmına zulalanan 27 kilo 500 gram eroin, zulaları parçalayan polis ekiplerince teker teker çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’de Narkotik ekipleri uyuşturucu sevkiyatı yaptığı şüphesiyle bir aracı takibe aldı. TEM Otoyolu üzerinde düzenlenen operasyonla durdurulan otomobilde polis ekipleri, narkotik köpeği ile arama yaptı. Köpeğin yoğunlaştığı çamurluk kısmını keserek parçalayan polis ekipleri, çamurluğun iç kısmına zula edilen 27 kilo 500 gram eroini teker teker çıkardı. Çamurluktaki zuladan 77 paket halindeki uyuşturucuları çıkaran polis ekipleri, araçta bulunan 1 kişiyi ise gözaltına aldı. Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber
Survivor Ayşe kimdir?Survivor Ayşe kimdir?
Aras Kargo'da şikayet kaydı nasıl oluşturulur?Aras Kargo'da şikayet kaydı nasıl oluşturulur?
1/

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu hakkında 2 yıla kadar hapis talebi

İmamoğlu hakkında 2 yıla kadar hapis talebi

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Müstehcen bulundu! Kalıcı olarak yasaklandı

Müstehcen bulundu! Kalıcı olarak yasaklandı

Yayını kesmek zorunda kaldı! Şişeyle saldırdı

Yayını kesmek zorunda kaldı! Şişeyle saldırdı

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesmişti! Vahşeti anlattığı anlar ortaya çıktı

Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesmişti! Vahşeti anlattığı anlar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

Bakan Koca'dan 'mavi illere uyarı

Bakan Koca'dan 'mavi illere uyarı

Kastamonu'da dereye uçan aracı izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

Dereye uçan aracı izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Berkay kimdir?

İstanbul'daki köprüler yeşile büründü

Köprüler yeşile büründü

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Survivor Ayşe kimdir? Survivor Ayşe kaç yaşında ve nereli?

Survivor Ayşe kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.