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Otomobilin çarptığı kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 12:01 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Sevgi Nurgöker, (35) yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de Sevgi Nurgöker, (35) yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Hamza Karakurt yönetimindeki 38 UA 092 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Sevgi Nurgöker'e çarptı. Yaralanan Nurgöker, otomobil sürücüsü tarafından hastaneye götürüldü. Yaralı kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Hamza Karakurt, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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