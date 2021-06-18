Otomobilin çarptığı motosiklet paramparça oldu: 1 ağır yaralı

Kaza, gece saat 22.45 sıralarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil Macar Kardeşler Caddesi'nde ilerlediği sırada iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada otomobil, Horhor Caddesi'nden yolun karşısına geçmeye çalışan A. A.'nın (34) kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 200 metre ileriye savrularak paramparça olurken, motosiklet sürücüsü A. A., yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A. A.'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİS SÜRÜCÜNÜN KİM OLDUĞUNU TESPİT EDECEK

Yolda önlem alan polis ekipleri de, kazayı yara almadan atlatan otomobildeki 2 kişiyi emniyete götürdü. Polis, kazaya neden olan otomobildeki 2 kişiden hangisinin sürücü olduğunu araştırıyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

