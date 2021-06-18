HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Otomobilin çarptığı motosiklet paramparça oldu: 1 ağır yaralı

Otomobilin çarptığı motosiklet paramparça oldu: 1 ağır yaralı

18.06.2021 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet yaklaşık 200 metre savrularak paramparça olurken, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı motosiklet paramparça oldu: 1 ağır yaralı

Kaza, gece saat 22.45 sıralarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil Macar Kardeşler Caddesi'nde ilerlediği sırada iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada otomobil, Horhor Caddesi'nden yolun karşısına geçmeye çalışan A. A.'nın (34) kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 200 metre ileriye savrularak paramparça olurken, motosiklet sürücüsü A. A., yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A. A.'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİS SÜRÜCÜNÜN KİM OLDUĞUNU TESPİT EDECEK

Yolda önlem alan polis ekipleri de, kazayı yara almadan atlatan otomobildeki 2 kişiyi emniyete götürdü. Polis, kazaya neden olan otomobildeki 2 kişiden hangisinin sürücü olduğunu araştırıyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileriMutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileri
İstanbul'daki meyhane önündeki 'tebliğciler' gündem oldu! İstanbul'daki meyhane önündeki 'tebliğciler' gündem oldu!
Park halindeki araçta cansız bedeni bulunduPark halindeki araçta cansız bedeni bulundu
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş: Tüm Türkiye için bir ilk olacak

Mansur Yavaş: Tüm Türkiye için bir ilk olacak

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Survivor'da flaş veda! İddialı yarışmacı finale kalamadı

Survivor'da flaş veda! İddialı yarışmacı finale kalamadı

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Günlük aşılamada 1,5 milyon barajı geçildi

Günlük aşılamada 1,5 milyon barajı geçildi

HDP il binasına saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı

HDP il binasına saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.