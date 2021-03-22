Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü savrulup yayaya çarptı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kefevi Mahallesi Gençlik Sokak’ta meydana geldi. Mustafa Çopur yönetimindeki otomobil, Yavuz Selim Türe’nin kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü, kaldırımda yürüyen Berkin Barış’a çarptı.

"BEN ÖLECEK MİYİM?"

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yerde yaralı halde yatan Berkin Barış, “Ben ölecek miyim?” diye sorduğu sağlık görevlilerince sakinleştirildi. Yaralılar, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)

