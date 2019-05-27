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Otomobilin çarptığı şehit babasının hayatını kaybetmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 19:36 | Son Güncelleme

Denizli'de 81 yaşındaki Zeki Avcı'nın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobille yolun karşısına geçmeye çalışan şehit babasına çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Çivril çevre yolu Galericiler Sitesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan şehit Piyade Er Gökhan Avcı'nın babası Zeki Avcı'ya (81) çarpan otomobilin sürücüsü Ali E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada yaşamını yitiren Zeki Avcı'nın cenazesi, Beydilli Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan otomobilin Avcı'ya çarpma anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Ali E. yönetimindeki 20 LG 060 plakalı otomobil, Çivril çevre yolu Galericiler Sitesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Avcı'ya çarpmış, yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Avcı'nın oğlu Piyade Er Gökhan Avcı, 1 Şubat 1992'de Şırnak'ta şehit olmuştu.

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