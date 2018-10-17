Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karabük Üniversitesi'nde eğitim gören Şirin Ok (18), 100. Yıl Mahallesi'nde Karabük-Kastamonu yolundan karşıya geçmek istedi.
Bu sırada yolda seyreden Sabri B'nin (67) kullandığı 78 BS 130 plakalı otomobil, öğrenciye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen öğrenci, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Medikar Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Ok, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Eşiyle gözaltına alınan sürücünün ilk ifadesinde, seyir halindeyken yaya önüne birden çıktığı için durma imkanı bulamadığını anlattığı öğrenildi.
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