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  4. Otomobilin çarptığı yaşlı kadın metrelerce ileriye savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın metrelerce ileriye savruldu

23.11.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atan yaşlı kadın ağır yaralandı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza; İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Kefeli Kavşağı’nda meydana geldi.

Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen A.Ç. isimli kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atarak ağır yaralanan kadının yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Akabinde vatandaşların 112’yi araması üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Edinilen bilgiye göre yaşlı kadının bel, sırt, kürek ve kalça kemiğinde kırık olduğu ve özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi altında olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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trafik kazası Samsun

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