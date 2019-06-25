HABER

Otomobilin köpeği ezdiği anlar güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 11:52 | Son Güncelleme

Denizli’de sokakta uyuyan köpeğin üstünden otomobilin geçmesi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Denizli’de sokakta uyuyan köpeğin üstünden otomobilin geçmesi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yaşanan olayda acı içinde kıvranan ve görenleri yüreklerini burkan sokak köpeği, sonrasında ise telef oldu.
Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Geçtiğimiz hafta yaşanan olay, kentteki hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınan acı olayda, beyaz renkli bir otomobil sokakta uyuduğu gözlenen bir köpeğin üstünden hızla geçti. Otomobilin iki lastiği de talihsiz köpeği ezdi. Araç tarafından ezilen köpek daha sonra ayağı kalkarak birkaç saniye acı içinde kendi çevresi etrafında dönerek kıvrandı. Güvenlik kameralarına yansımayan anlarda ise köpeğin kendini can havli ile kaldırıma attığı ve sonrasında ise can çekişerek telef olduğu öğrenildi.
Yaşanan olayın ardından kentteki hayvanseverler ise görüntüler ile birlikte polise giderek şikayetçi oldular.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Nemrut Dağı'na zorlu yolculukNemrut Dağı'na zorlu yolculuk
Otomobilin çarptığı Halil, yaşamını yitirdiOtomobilin çarptığı Halil, yaşamını yitirdi
Karadeniz'de örgütün şifreli telsiz görüşmeleri deşifre edildiKaradeniz'de örgütün şifreli telsiz görüşmeleri deşifre edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Doktorlar sevindiren haberi verdi

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.