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Otomobilin yolunu kesti, şoförün başında şişe kırdı

07.02.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de alkollü bir kişi akşam vakti sokakta bir aracın yolunu kesti. Önünü keserek durdurduğu aracın sürücüsü ve arkadaşıyla tartışan kişi, ikili tarafından dayak yedi. Alkollü şahıs kavga sırasında elindeki alkol şişesini şoförün başında kırarken, hareketli anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Otomobilin yolunu kesti, şoförün başında şişe kırdı

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, seyir halindeki bir otomobilin önünü kesti. Bir süre otomobildeki sürücü ile tartıştı. Sürücü ve yanında bulunan arkadaşı otomobilden inerek, elinde alkol şişesi olan kişiyi tekme, tokat dövmeye başladı.

ALKOL ŞİŞESİNİ KAFASINDA KIRDI

Darbedilen kişi, elindeki alkol şişesini sürücünün kafasında kırdı. Olayı gören mahalle sakinleri, koşarak kavganın olduğu noktaya geldi. Bu sırada sürücü ve arkadaşı, aldığı darbeler sonucu yere yığılan kişiyi darbetmeye devam etti. Mahalle sakinleri, araya girerek kavgayı sonlandırdı.

İki arkadaş otomobile binerek sokaktan ayrılırken, vatandaşların yardımıyla yerden kaldırılan ve ayakta durmakta güçlük çektiği görülen kişi, bir süre sokakta oyalanmaya devam etti. O anlar ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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(DHA)

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Sultangazi
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