Otomobilinde boğazı kesilerek öldürülmüştü! Galerici cinayetinde katil, muhasebeci çıktı

Dehşete düşüren olay, dün saat 17.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Kent Meydanı otoparkının yanında meydana geldi. Oto yedek malzemesi satıp, aynı zamanda oto alım-satımı yapan Mustafa Ekşi, kullandığı otomobilde yanındaki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanıp, fren yaparak aracını durdurup, yardım isteyen Ekşi, hastanede hayatını kaybetti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Çalışma başlatan polis, Ekşi'nin yanında çalışan muhasebeci Halil Kağan Oğuz'u, şüpheli olarak gözaltına aldı. Sorguda suçunu itiraf eden Oğuz, "Mustafa'nın yanında bir yıla yakın süredir muhasebeci olarak çalışıyorum. Olay günü otomobili ile giderken alacak meselesi yüzünden tartıştık. Bana saldırdı. Kendimi korumak için ön koltuktan arka koltuklara geçtim. Bana zarar vereceğini düşündüğüm için belimdeki bıçakla kendisini korkutmak istediğim sırada boğazını kesip, karnından yaraladım. Amacım; öldürmek değildi" dedi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Mustafa Ekşi'nin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınıp, Yıldırım ilçesine getirildi. Hacivat Mahallesi Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti kılınan namaz sonrası cenaze, Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan muhasebeci Halil Kağan Oğuz, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye götürüldü.

(DHA)

