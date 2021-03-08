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  4. Otomobilinde uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, adliyeye sevk edildi

Otomobilinde uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, adliyeye sevk edildi

08.03.2021 12:10 | Son Güncelleme:
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Otomobilinde uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgilere göre Beylikdüzü’nde bir mekanda eğlendikten sonra Etiler’deki evine gitmek üzere yola çıkan oyuncu Ayşegül Çınar’ın kullandığı otomobil, polis ekiplerinin rutin kontrolü sırasında durduruldu.

Otomobilinde uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre Beylikdüzü’nde bir mekanda eğlendikten sonra Etiler’deki evine gitmek üzere yola çıkan oyuncu Ayşegül Çınar’ın kullandığı otomobil, polis ekiplerinin rutin kontrolü sırasında durduruldu. Araçta arama yapan polis ekipleri bagajda yaklaşık 20 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan genç oyuncu ve arkadaşı, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne getirilerek sorgulandı.
İfadesinde uyuşturucunun kendisine ait olmadığını söyleyen Çınar, eski sevgilisinin intikam için araca koymuş olabileceğini iddia etti. Bunun üzerine polis ekipleri eski sevgili Furkan Ç.’yi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 zanlı, ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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