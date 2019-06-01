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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 00:19 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya),(DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Şinasi Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Cem Büyüktaş’ın kullandığı 42 FD 487 plakalı otomobil, yan yoldan çıkan Kemal Günseven’in kullandığı 42 ABV 772 Plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kemal Günseven ağır yaralandı. Vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kemal Günseven burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldüOtomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

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