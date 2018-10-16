Otomobille uçurumdan yuvarlandı, sabaha kadar yakınlarını bekledi

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'de, Mehmet Çintay'ın (60) kontrolünden çıkan otomobil, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Başından yaralanan Çintay, cep telefonundan kazayı haber verdiği uzaktaki yakınlarınca sabaha karşı alınıp, hastaneye götürüldü.
Kaza, saat 01.00 sılarında, Kartal köyü yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Mehmet Çintay yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Başından yaralanan Çintay, araçtan çıkıp, cep telefonundan yakınlarını arayarak, kaza yaptığını söyledi. Çintay'ın yakınları, evlerine uzak olan bölgeye sabaha karşı ulaşabildi. Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Çintay, tedaviye alındı. Kazada hurdaya dönen otomobil, devrildiği yerden vinçle alınmaya çalışıldı; ancak çıkarılamadı. Köylülerden Ali Çetkin, "Gece bu virajdan aşağı düşeni sadece Allah görür, kimse görmemiştir. Bu mucizedir. Allah bu kardeşimizi bize bağışladı" diye konuştu.
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