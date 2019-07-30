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Otomobille uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 15:56 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin yol kontrol noktasında durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 3 ayrı paket içinde toplam 646 gram uyuşturucu madde skunk ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Otomobille uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

BODRUM, (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin yol kontrol noktasında durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 3 ayrı paket içinde toplam 646 gram uyuşturucu madde skunk ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ilçeye uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Bunun üzerine bugün sabah saatlerinde Torba Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında önlem alan polis, şüpheli araçları tek tek durdurup, aradı. Yapılan aramada bir otomobilde 213, 214 ve biri de 219 gramlık paketler halinde toplam 646 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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