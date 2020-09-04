Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Çarşamba-Salıpazarı yolu Muşçalı mevkisinde meydana geldi. Çarşamba'dan Salıpazarı yönüne giden Dursun Şener (77), yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitimesi sonucu karşı şeride geçerek, Murat Keleş'in (39) kullandığı otomobil ile çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı ile kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Dursun Şener’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

Diğer otomobilin sürücüsü Murat Keleş ve araçta bulunan eşi Nuriye Keleş (37), çocukları Nihal Keleş (8), Sahra Keleş (6) ile Hayrunisa Keleş (9) yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

