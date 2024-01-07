Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var! Kaza anı böyle görüntülendi

Kaza, akşam saatlerinde Akçakoca ilçesi Karasu yolu üzerinde meydana geldi. Karasu istikametine giden Fatih Y. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Muzaffer I. yönetimimdeki otomobil çarpıştı.

OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Fatih Y. ve Muzaffer I. yaralanırken, yolcu olarak bulunan Semih A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Akçakoca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)





