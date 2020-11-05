Otonom robotların yaydığı tehlike giderek artıyor

Otonom robotlar, ölümcül silahlara dönüşmeye doğru büyük bir hızla ilerliyor. Özellikle de bu tür robotların kullanım alanının giderek artması durumu daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki ne oldu da robotlar böylesine tehlikeli bir hale geldi?

Barış ve Dünya Güvenliği Çalışmaları profesörü Michael Klare, konuyla alakalı herkesin düşünmesi gereken bazı açıklamalar yaptı. Onun bu alanda çok derin araştırmaları var. Savunma Bakanı Mark Esper tarafından yapılan açıklamalara yer veren Michael Klare, bazı uyarılarda bulundu.

OTONOM ARAÇLAR SAVAŞ DENGELERİNİ BOZALABİLİR

Silah taşıyabilen ve aynı zamanda hiçbir insana ihtiyaç duymayan otonom araçlar, onun en fazla ilgilendiği konular arasında yer alıyor. ABD ve diğer büyük güce sahip ülkeler, bu potansiyelin farkında. Otonom robotların etkili ve zarar verici kullanımı, bütün savaş dengelerini altüst edebilir. İşin daha da korkunç tarafı bu teknolojilerin şu anda kullanıma hazır olduğu.

Savaş oyunlarında prototiplerin test edildiği ifade ediliyor ve bu bile endişe etmek için yeterli bir neden. ABD’deki otonom silahların Rusya’ya ya da Çin ana karasına kendiliğinden füze atabilme yeteneğine sahip olması, durumu son derece ürkütücü bir hale getirdi. Otonom robotların kontrolden çıkması halinde, savaş sivilleri de etkileyebilir. Sizce bu tür savaş teknolojileri gerçekten de tehlikeli mi?

realme bir kilometre taşını daha geride bıraktı

