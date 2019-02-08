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OTOPARK GÖREVLİSİ TAKSİNİN CAMINI YUMRUKLAYARAK KIRDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 21:16 | Son Güncelleme

Şişli'de, otopark görevlisi, sürücüsüyle tartıştığı taksinin arka camını yumruklayarak kırdı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL (DHA)
Şişli'de, otopark görevlisi, sürücüsüyle tartıştığı taksinin arka camını yumruklayarak kırdı. İçerisinde müşterinin de olduğu takside hasar meydana geldi.
Olay Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 19.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, taksici Ömer Toklar, müşteri aldıktan sonra caddeye çıkacağı sırada, bir aracı park eden otopark görevlisi tehlikeli bir şekilde fren yaptı. Taksici, otopark görevlisini uyarınca aralarında kısa süreli bir tartışma yaşandı.
Ömer Toklar, tartışmanın ardından yoluna devam ederken, araçtan inen otopark görevlisi koşarak yetiştiği taksinin kaportasını ve arka camını yumruklamaya başladı. Taksinin camı aldığı darbeler sonucu kırıldı. Yolcu ve taksici olayda yaralanmazken, araçta hasar meydana geldi.
Haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, sürücü Toklar'ın şikayetçi olması üzerine, otopark görevlisini ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
Taksi sürücüsü Ömer Toklar, " Ben müşteri aldım. Buradan müşteri ile gidiyordum. Arkadaş buradan sert bir şekilde döndü. Dedim ki 'aklımı aldın arkadaş' dedim. Oğlum yaşında adam. 'Ya devam et devam et ' dedi. 'Tamam' dedim devam ettim. Çekti el frenini vurdu arabaya. Ben bu arabada şoförüm. Ben bunu nasıl karşılayacağım nasıl yapacağım? Arabanın daha yevmiyesini çıkartmadım. Yumruğu ile camı patlattı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Taksinin camlarının kırılmış hali
-Taksiden detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Otopark görevlilerinin görüntü almayı engellemeye çalışması
-Taksi sürücüsü Ömer Toklar ile röportaj
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Taksinin camını otopark görevlisinden detay görüntü
-Otopark görevlisinin polis otosuna bindirilmesi
-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

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