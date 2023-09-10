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Otoparktaki araçlarının yanına döndüklerinde inanamadılar: "Evimdeydim telefonum çaldı..."

10.09.2023 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İştiraki İSPARK’a ait Muzaffer Öztekin Zeminaltı Otopark’ında akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yaklaşık 15 araca taşlı saldırı yapıldı. Taşlı saldırıda yaklaşık 15 aracın camları kırıldı, dikiz aynaları söküldü.

Otoparktaki araçlarının yanına döndüklerinde inanamadılar: "Evimdeydim telefonum çaldı..."

Bayrampaşa’daki olay, akşam saatlerinde Muratpaşa Mahallesi Muzaffer Öztekin Zemin altı Otoparkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakı İSPARK’a ait olduğu öğrenilen zemin altı otoparkta kimliği belirsiz kişi veya kişiler yaklaşık 15 araca taşlarla vurarak hasar verdi. Bazı araçların camlarına taşlarla vurulurken bazı araçlarında dikiz aynaları sökülmüş halde bulundu.

GÜVENLİK KAMERASI YOK

Araçları hasar gören gören vatandaşlar otoparka gelerek tepki gösterdi. Mağdur vatandaşlar otoparka güvenlik kameralarının koyulmasını ve hasarlarının karşılanmasını talep ettiler.

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"GELDİĞİMDE BU MANZARA İLE KARŞILAŞTIM"

Otoparka geldiğinde yerde ve aracının üzerinde taşların olduğunu söyleyen mağdur Hilmi Orman, “Akşam evimdeydim telefonum çaldı. İSPARK gişe memuru aracınızın başına gelin camı kırılmış dedi. Geldiğimde bu manzara ile karşılaştım. Yerde kocaman bir kaya, aracın üzerinde taşlar, camları kırık bir vaziyette gördüm. Daha sonra 5-10 dakika sonra diğer ailelerle gelmeye başladı. Yaklaşık 10-15 araç sahibi aracında hasar olduğunu beyan ettiler. Hepsine baktık, gezdik benzer olaylar. Camları kırılmış, aynaları sökülmüş, araçlara hasar verilmiş. Etrafa baktığımızda bi mekan takımı insanların yuvalandığı, bir takım uyuşturucular içildiği, içkiler içildiği, boş bira kutularının olduğunu gördük. Güvenlik var mı? Yok. Kamera var mı? Yok. Buranın sahibi var mı? Yok. Emniyeti aradık belediyenin çağrı merkezini aradık, insanları çağırdık, dedik ki biz mağduruz gelin. Durumumuzu görün. Derdimize çare bulun. Gelen olmadı. Emniyet şu anda yukarıda. Tekrar aradık bir kişi geldi. Ne yaptınız diye sorduk? Akşam 6’dan beri böyle bir mağduriyet var, 20’ye yakın aile burada mağdur. Araçları hasar görmüş, binlerce lira masraf var. Emniyet olarak siz ne yaptınız? Dediler ki hiç bir şey. Kamera kayıtları yok. Girişte çıkışta sadece bir kamera var. Onlarda bizim gibi sanki elleri kolları bağlı bekliyor. Gecenin bu yarısı İSPARK’tan büyükşehir belediyesinden bir yetkilinin, eksperin gelmesini, durumu görmesini, araçların yerinden kaldırılmasını bekliyoruz hala. Yaklaşık 3-4 saattir buradayız.” diye konuştu.

"15-20 ARAÇTA HASAR VAR"

Aracının camları kırılan bir başka vatandaş Onur Özkardeş ise, “Buradaki herkesin zaten istediği mal ve can kaybının sağlanması. Hem de bir kişi buraya bakıyor. İki katlı kapalı bir otopark. Dışarıda ne yer bulabiliyorsunuz ne güvenlik sağlayabiliyorsunuz. Buradaki insanların önceliği şu an hasarın giderilmesi ve tabii ki güvenliğin sağlanması. Buraya kameralar koyulması, güvenlik sayısının arttırılması istediğimiz bu yani. Taş atılmış şekilde sileceğin altında taş izi vardı zaten. Cam patlamış komple. Kamera koyulsun, güvenlik koyulsun. Sadece kamera da bu işi çözmez. Güvenlik yetkilileri buraya gelsin. Nöbet tutsunlar gerekirse, bu insanların can ve mal kaybı önlensin. Tespit edilen 15-20 araçta hasar var. Herhangi bir şekilde bize taahhüt verilmiyor şu anda.” İfadelerini kullandı.

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Otoparkta güvenlik kamerasının olmadığını ve İBB’ye defalarca başvuru yaptığını belirten Semih Akgül, “Bizim burada güvenliğimiz yok, kameralar yok. İçeride güvenlik denen adamlar sürekli değişiyor. Burada çalışan İSPARK personelleri. Hepimiz zamanında ödemelerini yapan insanlarız. Aşağıda eşimizi, kardeşimizi arabayla getirsek tinerciyle mi karşılaşacak? Arabanın başına bir şey mi gelecek? Bilmiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne üç sefer müracaat ettim. Üç seferinde de bana kopyala yapıştır cevap verdiler. Buraya bir tane yetkili gelsin desin ki kardeşler siz arabalarınızı buraya bırakıyorsunuz. Bizim kabahat, sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız var. Bunların sorunu gidereceğiz. Sizin güvenliğinizi, can güvenliğinizi ve mal güvenliğinizi artırıp kelimesini kullanmasını bekliyoruz.” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken kaçan saldırganları arama çalışmaları ise sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
otopark İSPARK

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