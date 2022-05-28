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  4. Otopsi raporu ortaya çıktı! Ormanda cesedi bulunan çocuğun ölüm nedeni çakmak gazı

Otopsi raporu ortaya çıktı! Ormanda cesedi bulunan çocuğun ölüm nedeni çakmak gazı

28.05.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de top oynayan öğrencinin cesedini bulduğu 15 yaşındaki İ.Ö son yolculuğuna uğurlandı. İ.Ö.nün iki gündür kayıp olarak arandığı ortaya çıkarken otopsi raporundaki detay kahretti. Çakmak gazı çekerek hayatını kaybeden çocuk Dilovası Orhangazi mezarlığında toprağa verildi.

Otopsi raporu ortaya çıktı! Ormanda cesedi bulunan çocuğun ölüm nedeni çakmak gazı

Olay, dün öğle saatlerinde Orhangazi Mahallesi İbni Sina Caddesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile futbol oynarken toplarının ormanlık alana kaçması sonrasında topun peşine giden öğrenci, bir çocuğun yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Bunun üzerine öğrenci gördüğü manzarayı hemen öğretmenlerine bildirdi.

Öğretmenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri cesedin, iki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İ.Ö'ye ait olduğunu tespit etti. İ.Ö'nün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, 15 yaşındaki çocuğa yapılan otopsi sonrasında çakmak gazı çekerek hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra İ.Ö'nün cenazesi ailesine teslim edildi. İ.Ö, Dilovası ilçesinde bulunan İmam Buhari Camiisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından ardından son yolculuğuna uğurlandı. Helallik alınması ile birlikte kılınan cenaze namazından sonra İ.Ö'nün cenazesi Dilovası Orhangazi mezarlığında toprağa verildi.

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(İHA)

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Kocaeli
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