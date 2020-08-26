Otostopçu dehşeti! Arabaya binip gasp ettiler

Olay, 21 Ağustos’ta saat 04.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahalles'nde meydana geldi. Otomobili ile Ankara yönüne giden S.C., yolda bir grup gencin otostop çektiğini gördü. T.D., E.K., N.G., E.D. ve M.P.'yi otomobiline alan S.C. yola devam etti. 5 kişi bir süre sonra, S.C.'ye silah doğrultarak otomobilini boş bir arsaya çekmesini istedi. Silahı görünce denileni yapan S.C. otomobili boş arsaya sürdü.

Otostopçu 5 kişi burada S.C.'nin cebindeki 370 TL'yi ve otomobilini gasbedip, kaçtı. Boş arsada kalan S.C. şüphelilerin uzaklaşmasının ardından polisi arayıp, durumu anlatarak yardım istedi. S.C.'nin ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, inceleme başlattı. S.C.'nin 5 şüpheliyi otomobiline aldığı bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Yıldırım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

3 KİŞİ YAKALANDI

Otomobili de takibe alan SÖS ekipleri, 24 Ağustos’ta T.D., E.K. ve N.G.'yi yakaladı. Şüphelilerin ifadelerine alan ekipler, E.D. ve M.P.’nin de yakalanması için çalışma başlattı.