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Otoyol gişesine çarpan araçta ölen genç defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 18:18 | Son Güncelleme

Kaza sonrası alev alan araçta hayatını kaybeden 15 yaşındaki genç toprağa verildi

İZMİR (AA) - İzmir'de otoyol gişelerindeki bariyer duvarına çarparak alev alan araçta yaşamını yitiren genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün İzmir-Aydın Otoyolu Işıkkent Gişeleri mevkisinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ogeday Kaya için Yamanlar Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kaya'nın matematik öğretmeni olan annesi Esra ve babası Sedat Kaya'nın yanı sıra akrabaları, sınıf arkadaşları ve anne Kaya'nın öğrencileri katıldı.

Esra Kaya'nın güçlükle sakinleştirildiği cenazede, yakınları Ogeday Kaya için gözyaşı döktü. Anne Kaya'nın, cenazenin defnedilmek üzere arabaya yüklenmesi sırasında tabutu terk etmek istemediği görüldü.

Ogeday Kaya kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.

- Olay

İzmir-Aydın Otoyolu Işıkkent gişeleri mevkisinde Torbalı istikametinden İzmir kent merkezine gelen 15 yaşındaki Ogeday Kaya'nın kullandığı 35 KB 0165 plakalı otomobil, gişelerden geçtiği sırada duvara çarparak alev almıştı.

İtfaiyenin söndürdüğü enkaza dönen otomobildeki sürücü çocuğun hayatını kaybettiği belirlenmişti. Ehliyeti olmayan Ogeday Kaya'nın, annesine ait otomobili ailesinden izinsiz alarak kullandığı iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
cenaze otomobil otoyol gişesi trafik kazası

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