Otoyola kedi çıktı, otomobil tıra çarptı: 7 yaralı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde otoyola çıkan yavru kedi yüzünden sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tıra çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Büyükmangıt Mahallesi Traktörcüler Sitesi karşısında meydana geldi. Adana’dan Osmaniye yönüne giden Recep Bilgi yönetimindeki 01 CZB 48 plakalı otomobil, sürücü önüne çıkan yavru kediye çarpmamak için direksiyonu kırınca park halindeki çelik blok yüklü 41 VF 766 plakalı tıra çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Maşallah K., Elif K., Emine K., Nazlıhan K., Ceylan Y. ve Keziban B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

