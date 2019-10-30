HABER

Otoyola kedi çıktı, otomobil tıra çarptı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 08:51 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde otoyola çıkan yavru kedi yüzünden sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tıra çarptı.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde otoyola çıkan yavru kedi yüzünden sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tıra çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kaza Büyükmangıt Mahallesi Traktörcüler Sitesi karşısında meydana geldi. Adana’dan Osmaniye yönüne giden Recep Bilgi yönetimindeki 01 CZB 48 plakalı otomobil, sürücü önüne çıkan yavru kediye çarpmamak için direksiyonu kırınca park halindeki çelik blok yüklü 41 VF 766 plakalı tıra çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Maşallah K., Elif K., Emine K., Nazlıhan K., Ceylan Y. ve Keziban B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

PARTNER Ünlü güzelden olay paylaşım! Salonda çırılçıplak soyunup... Ünlü güzelden olay paylaşım! Salonda çırılçıplak soyunup...
Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralıKahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralı
Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındıÇapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına sert tepki!

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına sert tepki!

Onay verildi! ABD'den 4,5 milyar dolarlık satış!

Onay verildi! ABD'den 4,5 milyar dolarlık satış!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

İstanbul'da silahlı saldırı! Polis her yerde onları arıyor!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Polis her yerde onları arıyor!

Beyoğlu’nda halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Beyoğlu'nda feci kaza! Halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı!

Adıyaman'da feci kaza! Yaralılar var

Adıyaman'da feci kaza! Yaralılar var

Mardin'de okulda korkunç iddia: Öğretmenden epilepsi öğrencisine darp

Mardin'de okulda korkunç iddia: Oğlumun psikolojisi bozuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.