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  4. Otoyolda piknik tüpü faciası! Ölü ve yaralılar var

Otoyolda piknik tüpü faciası! Ölü ve yaralılar var

24.06.2024 23:17
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Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda bir araçtan yola düşen piknik tüpüne çarparak kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı. Kazada cipte bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Otoyolda piknik tüpü faciası! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 19.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Üçköprü mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Cemal S. idaresindeki cip, bir araçtan yola düşen piknik tüpüne çarptıktan sonra kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

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OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Sevinay S. yaşamını yitirirken sürücü Cemal S. ile Ayten S. ve Esra Duygu D. yaralandı.

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Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Cipin çarparak yol kenarına fırlattığı piknik tüpü Karayolları görevlileri tarafından bulunarak kazanın olduğu alana getirildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express


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