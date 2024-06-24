Otoyolda piknik tüpü faciası! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 19.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Üçköprü mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Cemal S. idaresindeki cip, bir araçtan yola düşen piknik tüpüne çarptıktan sonra kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan Sevinay S. yaşamını yitirirken sürücü Cemal S. ile Ayten S. ve Esra Duygu D. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Cipin çarparak yol kenarına fırlattığı piknik tüpü Karayolları görevlileri tarafından bulunarak kazanın olduğu alana getirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)