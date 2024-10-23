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  4. 15 gün önce kanun teklifi Meclis'e gelmiş! Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili kimsenin bilmediği detay! Fatih Altaylı açıkladı...

15 gün önce kanun teklifi Meclis'e gelmiş! Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili kimsenin bilmediği detay! Fatih Altaylı açıkladı...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
23.10.2024 09:09
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısı adeta şok etkisi yarattı. Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan çağrıyla ilgili çok konuşulacak bir detay ortaya çıktı. "Türkiye çok anormal günler yaşıyor" diyen gazeteci Fatih Altaylı, 15-20 gün önce Meclis'e sunulan kanun teklifine dikkat çekti. Altaylı, "Sanki Kürt hareketinden birileri önceden bu talebe yönelik bir hazırlık yapmış gibi" ifaelerini kullandı.

15 gün önce kanun teklifi Meclis'e gelmiş! Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili kimsenin bilmediği detay! Fatih Altaylı açıkladı...

Devlet Bahçeli bir anda Türkiye gündemine oturdu. Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, Türkiye tarihine geçecek bir çıkışa imza attı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a çağrıda bulunan Bahçeli, "Terörist başına çağrımın içyüzünü anlayamayanlar, saptırmaya çalışanlar çok. Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum. Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.

Bahçeli konuşmasının devamında ise ''Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli'nin bu çıkışı adeta bomba etkisi yarattı. Siyaset kulisleri adeta deprem olmuş gibi sallanırken, her kesimden bir tepki, açıklama geldi.

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'UMUT HAKKI' TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE

Tüm Türkiye bir anda müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış mahkumların, belirli bir süre sonunda durumlarının gözden geçirilerek serbest kalma umuduna sahip olmasını sağlayan bir hak olan 'umut hakkı'nı konuşmaya başlarken; gazeteci Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi.

15 GÜN ÖNCE MECLİS'E GELEN KANUN TEKLİFİ!

Bahçeli'nin konuşması ile ilgili kimsenin bilmediği bir detay olduğunu iddia eden Altaylı, 15-20 gün önce Meclis'e sunulan kanun teklifine dikkat çekti.

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Altaylı, yaptığı değerlendirmeyle ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Şimdi bak! Devlet Bahçeli bu umut hakkından bahsetmeden çok kısa süre önce TBMM’ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında koşullu salıverilme yasağının kaldırılması 25.yılda koşullu salıverme imkanının sağlanması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi veriliyor.

Ne zaman? 15 gün önce veya 20 gün önce Meclis’te… Esas numarası 2/2583, başkanlığa geliş tarihi 25.09.2024… Peki bunu veren kim; DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez.

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"DEM PARTİ'DEN BİRİLERİ ÖNCEDEN HAZIRLIK YAPMIŞ GİBİ"

Yani sanki DEM Parti’den birileri daha doğrusu siyasal Kürt hareketinden birileri önceden bu talebe yönelik bir hazırlık yapmış gibi.

"EĞER FETÖ’NÜN LİDERİ ÖLMESEYDİ..."

Bu da çok enteresan Türkiye çok anormal günler yaşıyor. Acaba diğer terör örgütünün lideri FETÖ’nün lideri ölmeseydi birkaç ay sonra o da mı acaba Meclis’e gelsin konuşturulsun bir af çıkarılsın falan mı olacaktı diye doğrusu kafamda soru işaretleri oluşuyor birden bire.

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