HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otoyolda ters şerit dehşeti! 3 kişi feci şekilde can verdi...

Otoyolda ters şerit dehşeti! 3 kişi feci şekilde can verdi...

15.11.2023 12:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, polisin dur ihtarına rağmen otoyolda ters yönde ilerleyen hafif ticari araç, otomobille çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçtaki Kemal ve eşi Dönay Boz ile otomobil sürücüsü Fatih İlkgün hayatını kaybetti.

Otoyolda ters şerit dehşeti! 3 kişi feci şekilde can verdi...

Kaza, sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, Ceyhan gişeleri yakınlarında meydana geldi. Otoyolda ters yönde ilerleyen 01 EZV 42 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Kemal Boz, polisin dur ihtarına uymadı. Bir süre sonra araç, karşı yönden gelen Fatih İlkgün'ün kullandığı 06 DSC 216 plakalı otomobille çarpıştı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Kemal Boz ve eşi Dönay Boz ile Fatih İlkgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

3

4


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'atom bombası' çıkışı: "Sıkıysa açıkla! Açıklamayazsın, artık ecelin geliyor"Son dakika | Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'atom bombası' çıkışı: "Sıkıysa açıkla! Açıklamayazsın, artık ecelin geliyor"
Adalet Bakanı Tunç'tan bireysel başvuru açıklaması: ‘Söz konusu olamaz’Adalet Bakanı Tunç'tan bireysel başvuru açıklaması: ‘Söz konusu olamaz’
'Cinsel istismar'dan ceza almıştı! Sözde tarikat liderine bir dava daha'Cinsel istismar'dan ceza almıştı! Sözde tarikat liderine bir dava daha
Anahtar Kelimeler:
Adana otoyol kaza ters yön
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin konuştuğu operasyonda istenen cezalar belli oldu

Türkiye'nin konuştuğu operasyonda istenen cezalar belli oldu

'Cinsel istismar'dan ceza almıştı! Sözde tarikat liderine bir dava daha

'Cinsel istismar'dan ceza almıştı! Sözde tarikat liderine bir dava daha

Memur maaşına önce zam sonra 3600 ek gösterge!

Memur maaşına önce zam sonra 3600 ek gösterge!

Asgari ücret için dikkat çeken oran! 'Zor' diyerek duyurdu

Asgari ücret için dikkat çeken oran! 'Zor' diyerek duyurdu

İsrail'den saatler sonra gelen itiraf: 'Hiçbir belirti yok'

İsrail'den saatler sonra gelen itiraf: 'Hiçbir belirti yok'

'Dur yapma' çağrılarına aldırmadı, kendini boşluğa bıraktı! 'Palalı Sabri' detayı

'Dur yapma' çağrılarına aldırmadı, kendini boşluğa bıraktı! 'Palalı Sabri' detayı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi

Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.