Otururken ağrı hissediyor musunuz?

Pudendal sinir sıkışması, Pudendal sinirin anatomik izlediği yol içinde sıkışması durumundan kaynaklanmaktadır. Çok şiddetli bir ağrı olan Pudendal sinir sıkışması, daha çok bağların arasında geçerken sıkışabilir; Pudendal kanal da denilen Alcock Kanalı içinden geçerken sıkışırsa buna Alcock Kanal Sendromu ismi verilir.

Bu ağrıya pudendal sinirin ya da dalların uyardığı bölgede rastlanır. Ağrı genellikle tek taraflı olsa da tüm leğen kemiğinde hissedilir. Semptomlar aniden başlayabilir ya da zamana bağlı olarak artabilir. Oturmak ağrıyı tetikleyen faktörlerdendir. Ağrı, hangi sinir dallarının etkilenmesiyle ilişkili olarak tek taraflı da ya da iki taraflı olarak ortaya çıkabilir. Fakat klinikte genellikle tek taraflı somatik ağrı şeklindedir. Bu bölgelerde cilt de dokunma ve basınca fazla duyarlı olabilir.

Ağrılı Cinsel İlişkiye Yol Açıyor

Pudendal sinir sıkışmasının yanma, uyuşma, hassasiyet, elektrik çarpması ya da bıçak saplanır tarzda ağrı, vagina ve rektumda yabancı cisim ya da yumru hissi, bükme, sıkma hissi, konstipasyon (kabızlık), barsak hareketleri sırasında ağrı, idrar yaparken yanma, cinsel ilişkide ağrı, cinsel fonksiyon bozukluğu ve his kaybı gibi belirtileri bulunmaktadır.