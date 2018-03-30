KADIN

Otururken ağrı hissediyor musunuz?

Doç. Dr. A.Taner Usta Doç. Dr. A.Taner Usta
SAĞLIK HABERLERİ  | 30.03.2018 17:42 | Son Güncelleme

Pudendal sinir sıkışması kronik pelvik ağrının az rastlanan ve tanısı zor konulan önemli sebeplerinden biridir, Alcock Kanalı Sendromu olarak da bilinir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, Pudendal sinir sıkışması hakkında bilgiler vererek, tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Otururken ağrı hissediyor musunuz?

Pudendal sinir sıkışması, Pudendal sinirin anatomik izlediği yol içinde sıkışması durumundan kaynaklanmaktadır. Çok şiddetli bir ağrı olan Pudendal sinir sıkışması, daha çok bağların arasında geçerken sıkışabilir; Pudendal kanal da denilen Alcock Kanalı içinden geçerken sıkışırsa buna Alcock Kanal Sendromu ismi verilir.

Bu ağrıya pudendal sinirin ya da dalların uyardığı bölgede rastlanır. Ağrı genellikle tek taraflı olsa da tüm leğen kemiğinde hissedilir. Semptomlar aniden başlayabilir ya da zamana bağlı olarak artabilir. Oturmak ağrıyı tetikleyen faktörlerdendir. Ağrı, hangi sinir dallarının etkilenmesiyle ilişkili olarak tek taraflı da ya da iki taraflı olarak ortaya çıkabilir. Fakat klinikte genellikle tek taraflı somatik ağrı şeklindedir. Bu bölgelerde cilt de dokunma ve basınca fazla duyarlı olabilir.

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Ağrılı Cinsel İlişkiye Yol Açıyor

Pudendal sinir sıkışmasının yanma, uyuşma, hassasiyet, elektrik çarpması ya da bıçak saplanır tarzda ağrı, vagina ve rektumda yabancı cisim ya da yumru hissi, bükme, sıkma hissi, konstipasyon (kabızlık), barsak hareketleri sırasında ağrı, idrar yaparken yanma, cinsel ilişkide ağrı, cinsel fonksiyon bozukluğu ve his kaybı gibi belirtileri bulunmaktadır.

Sürekli uzun süre oturmak, uzun yıllar bisiklete binmek, ağırlık kaldırmak, ağır gebelik, zor doğum, inflamatuar ya da otoimmün hastalık, endometriozis, tekrarlayan enfeksiyon, pelvis bölgesini etkileyen kaza -düşme ya da cerrahi bu ağrılı hastalığın sebepleri arasında sayılabilir. Ancak hiçbir bu tarz hikayeler olmadan da görülebilir.

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Tanı Nasıl Konur?

Pudendal sinir sıkışmasının tanısının konulması için kesin bir yol ya da yöntem yoktur. Hastanın hikayesine, semptomlarına, ağrısını azaltan ve arttıran durumların tespitiyle ve iyi bir nöropelveolojik muayeneye bağlı olarak tanı konulabilir. Bu tanıyı koymak için eğitim alan çok az sayıda doktor vardır. Muayenede tutulan sinir kökü ağrı ve fonksiyon kaybı açısından muayene edilir. Tüm pelvik bölgedeki sinirlerin fonksiyonları MR ve BT ile sinir üzerinde basıya neden olabilecek kitle varlığı araştırılabilir.

Tanı koymada en önemli yöntem 3 Tesla MR ve traktografi şeklinde çekilmiş görüntülemedir. PNMLT (pudendal nerve motor latency test) EMG ye benzer, siniri değerlendirmede yardımcı olan bir testtir.

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Sırt Üstü Yatmak Ağrıyı Azaltır

Pudendal sinir sıkışması görülen hastalarda ilk yapılacak EMR çekilip tanı konulmasıdır. Daha sonra sinirlere baskı yapan kaslardaki gerilmeyi ve gerginliği ortadan kaldıracak tedaviler uygulanır. Hasta sert ve düz bir yatakta sırt üzeri yatırılarak dinlenmelidir. Sırt üzeri yatmak sinirlerdeki baskıyı azaltacağı için ağrıları hafifletir böylece hasta dinlenmiş olur.

Pudendal Sinir Blokajı Nedir?

Çok ince ve uzun iğne kullanılarak sinir etrafına yapılan lokal anestezi ilaç ile sinirin baskı altında kalması sonucu gelişen ağrının uyuşturularak hafifletilmesidir.

Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
www.drtanerusta.com

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Anahtar Kelimeler:
Pudendal sinir sıkışması pelvik ağrısı

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