ÖTV indiriminden yararlanmak istedi, 'Araç kullanamaz' raporuyla büyük şok yaşadı

Doğuştan sol eli olmayan, çocukken yaşadığı kaza sonucu sağ elinin bir parmağı da balta ile kesilen Hureyre Kuzgun, engelli raporu almak için Aralık 2014'te Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastanenin sağlık kurulu, 'Özürlü kimliği, ÖTV, H sınıfı ehliyet alabilir, otomatik vites araç kullanabilir' şeklinde sürekli yüzde 58 engelli raporu verdi. Kuzgun, bu rapora istinaden 2015'te H sınıfı ehliyetini alırken, 2 yıl önce otomatik vitesli bir otomobil alarak trafiğe çıktı. Kuzgun, raporunda ÖTV yazması nedeniyle, kullandığı aracın taşıt vergisinde indirim hakkı olup olmadığını, yeni araç alması durumunda ÖTV'den nasıl yararlanacağını öğrenmek için Kahramanmaraş Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne gitti.

Buradaki görevliler, yönetmeliğin değiştiğini, bu nedenle raporda yazan tıbbi terimlerin çok açık yazması gerektiğini belirterek Kuzgun'u bir yazıyla sağlık raporu için KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hastanenin sağlık kuruluna çıkan Hureyre Kuzgun'a 'Araç kullanması uygun değildir' yazılı bir rapor verirken, ilk raporda yüzde 58 olan engel oranını da 54'e düşürdü.