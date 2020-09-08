ÖTV sonrası otomobil fiyatları ne oldu ya da ÖTV zammı sonra araba fiyatları ne kadar değişti sorusu hep akıllarda. Ülkemizde çok tutulan 10 modelin ÖTV zammından sonraki fiyatlarına göz gezdirdik. Cilo’nun ÖTV sonrası fiyatı, Egea’nın ÖTV sonrası fiyatı, **C3’ün ÖTV sonrası fiyatı Peugeot 301’in ÖTV sonrası fiyatı ve daha fazlası...
Renault’un Clio modeli, Türkiye pazarının en sevdiği otomobillerden biri. Clio’nun yenisi ise hem bireysel anlamda hem de filo alımlarında öne çıkıyor. Peki, Renault Clio ÖTV’den sonra kaç para oldu? Renault Clio ÖTV sonrası fiyatı: 120.900 Tl (Joy 0.9 TCe)
Türkiye’de hem bireylerin hem ailelerin hem de şirketlerin çok tercih ettiği Fiat Egea Sedan ÖTV zammı sonrası fiyatı en az değişen otomobiller arasında yer alıyor. Fiat Egea Sedan ÖTV sonrası fiyatı: 110.900Tl
ÖTV sonrası Honda Civic Sedan fiyatı da çok merak ediliyor. Yine hem ailelerin hem şirketlerin tercihi olan Civic, geniş yaşam alanı ve modern tasarım çizgileri kadar motor seçenekleri ile de popülaritesini kaybetmiyor. Honda Civic Sedan ÖTV sonrası fiyatı: 209 bin 600 TL (Elegance)
ÖTV’den sonra Volkswagen Polo fiyatı ne oldu? Aslında Volkswagen markası, ÖTV’den en fazla etkilenenler arasında. Markanın çok tutulan Polo modelinin de fiyatı yükseldi. Volkswagen Polo ÖTV sonrası fiyatı: 165.900 TL (Trendline paketi)
Toyota Corolla ÖTV sonrası fiyatı: 161.800 TL (1,6 vision)
Yeni C3 almayı düşünenler için ÖTV zammı fiyat farkına neden oldu. Citroen C3 ÖTV sonrası fiyatı: 157 bin 500 TL (FEEL 1.2 PureTech)
2020 Citroén C3 Özellikleri ve Fiyatı içeriğine de bakın!
ÖTV’den sonra Peugeot 301 fiyatı da değişti. Yeni Peugeot 301 fiyat etiketi artık daha yüksek. Peugeot 301 ÖTV sonrası fiyatı: 167.900 TL (Active Dizel)
Kia’nın Rio modeli giderek en tutulan otomobiller arasına giriyor. Özellikle son makyajı ile Rio, çok daha çekici bir hale geldi. Kia Rio ÖTV sonrası fiyatı: 139.900TL
C3’in ÖTV’den sonraki fiyatı, Clio’nun ÖTV’den sonraki fiyatı, Egea’nın ÖTV’den sonraki fiyatı derken bir de BMW ve Audi gibi markalar cephesinden bakalım. BMW 118i ÖTV sonrası fiyatı: 366 bin 500 TL
Audi A3 Sportback ÖTV sonrası fiyatı: 373 bin 141 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum