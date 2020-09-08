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ÖTV sonrası otomobil fiyatları ne oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.09.2020 07:31 | Son Güncelleme

ÖTV sonrası otomobil fiyatları ne oldu? ÖTV'den sonra Clio'nun fiyatı / ÖTV'den sonra Egea fiyatı gibi aramalar sıklıkla yapılıyor. Biz de en çok tercih edilen on modelin ÖTV zammından sonraki fiyat etikelerine baktık.

ÖTV sonrası otomobil fiyatları ne oldu

ÖTV SONRASI OTOMOBİL FİYATLARI NE OLDU?

ÖTV sonrası otomobil fiyatları ne oldu ya da ÖTV zammı sonra araba fiyatları ne kadar değişti sorusu hep akıllarda. Ülkemizde çok tutulan 10 modelin ÖTV zammından sonraki fiyatlarına göz gezdirdik. Cilo’nun ÖTV sonrası fiyatı, Egea’nın ÖTV sonrası fiyatı, **C3’ün ÖTV sonrası fiyatı Peugeot 301’in ÖTV sonrası fiyatı ve daha fazlası...

- ÖTV SONRASI CLİO FİYATI

Renault’un Clio modeli, Türkiye pazarının en sevdiği otomobillerden biri. Clio’nun yenisi ise hem bireysel anlamda hem de filo alımlarında öne çıkıyor. Peki, Renault Clio ÖTV’den sonra kaç para oldu? Renault Clio ÖTV sonrası fiyatı: 120.900 Tl (Joy 0.9 TCe)

- ÖTV SONRASIN FİAT EGEA FİYATI

Türkiye’de hem bireylerin hem ailelerin hem de şirketlerin çok tercih ettiği Fiat Egea Sedan ÖTV zammı sonrası fiyatı en az değişen otomobiller arasında yer alıyor. Fiat Egea Sedan ÖTV sonrası fiyatı: 110.900Tl

- ÖTV SONRASI HONDA CİVİC FİYATI

ÖTV sonrası Honda Civic Sedan fiyatı da çok merak ediliyor. Yine hem ailelerin hem şirketlerin tercihi olan Civic, geniş yaşam alanı ve modern tasarım çizgileri kadar motor seçenekleri ile de popülaritesini kaybetmiyor. Honda Civic Sedan ÖTV sonrası fiyatı: 209 bin 600 TL (Elegance)

- ÖTV SONRASI VOLKSWAGEN POLO FİYATI

ÖTV’den sonra Volkswagen Polo fiyatı ne oldu? Aslında Volkswagen markası, ÖTV’den en fazla etkilenenler arasında. Markanın çok tutulan Polo modelinin de fiyatı yükseldi. Volkswagen Polo ÖTV sonrası fiyatı: 165.900 TL (Trendline paketi)

- ÖTV SONRASI TOYOTA COROLLA FİYATI

Toyota Corolla ÖTV sonrası fiyatı: 161.800 TL (1,6 vision)

- CİTROéN C3 ÖTV SONRASI FİYATI

Yeni C3 almayı düşünenler için ÖTV zammı fiyat farkına neden oldu. Citroen C3 ÖTV sonrası fiyatı: 157 bin 500 TL (FEEL 1.2 PureTech)

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- ÖTV SONRASI PEUGEOT 301 FİYATI

ÖTV’den sonra Peugeot 301 fiyatı da değişti. Yeni Peugeot 301 fiyat etiketi artık daha yüksek. Peugeot 301 ÖTV sonrası fiyatı: 167.900 TL (Active Dizel)

- ÖTV SONRASI KİA RİO FİYATI

Kia’nın Rio modeli giderek en tutulan otomobiller arasına giriyor. Özellikle son makyajı ile Rio, çok daha çekici bir hale geldi. Kia Rio ÖTV sonrası fiyatı: 139.900TL

- ÖTV SONRASI BMW 118i FİYATI

C3’in ÖTV’den sonraki fiyatı, Clio’nun ÖTV’den sonraki fiyatı, Egea’nın ÖTV’den sonraki fiyatı derken bir de BMW ve Audi gibi markalar cephesinden bakalım. BMW 118i ÖTV sonrası fiyatı: 366 bin 500 TL

- ÖTV SONRASI AUDİ A3 SPORTBACK FİYATI

Audi A3 Sportback ÖTV sonrası fiyatı: 373 bin 141 TL


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