ÖTV SONRASI OTOMOBİL FİYATLARI NE OLDU?

ÖTV sonrası otomobil fiyatları ne oldu ya da ÖTV zammı sonra araba fiyatları ne kadar değişti sorusu hep akıllarda. Ülkemizde çok tutulan 10 modelin ÖTV zammından sonraki fiyatlarına göz gezdirdik. Cilo’nun ÖTV sonrası fiyatı, Egea’nın ÖTV sonrası fiyatı, **C3’ün ÖTV sonrası fiyatı Peugeot 301’in ÖTV sonrası fiyatı ve daha fazlası...

- ÖTV SONRASI CLİO FİYATI

Renault’un Clio modeli, Türkiye pazarının en sevdiği otomobillerden biri. Clio’nun yenisi ise hem bireysel anlamda hem de filo alımlarında öne çıkıyor. Peki, Renault Clio ÖTV’den sonra kaç para oldu? Renault Clio ÖTV sonrası fiyatı: 120.900 Tl (Joy 0.9 TCe)

- ÖTV SONRASIN FİAT EGEA FİYATI

Türkiye’de hem bireylerin hem ailelerin hem de şirketlerin çok tercih ettiği Fiat Egea Sedan ÖTV zammı sonrası fiyatı en az değişen otomobiller arasında yer alıyor. Fiat Egea Sedan ÖTV sonrası fiyatı: 110.900Tl

- ÖTV SONRASI HONDA CİVİC FİYATI

ÖTV sonrası Honda Civic Sedan fiyatı da çok merak ediliyor. Yine hem ailelerin hem şirketlerin tercihi olan Civic, geniş yaşam alanı ve modern tasarım çizgileri kadar motor seçenekleri ile de popülaritesini kaybetmiyor. Honda Civic Sedan ÖTV sonrası fiyatı: 209 bin 600 TL (Elegance)